أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية مكتوبة لجميع المديريات التعليمية، توصي بإرجاء وتأجيل أنشطة وبرامج الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، والتي تتضمن تجمعات طلابية وإخصائيين اجتماعيين وموجهين.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الانشطة تتمثل في: الرحلات، والمعسكرات، واللقاءات، والندوات، تصفيات المسابقات على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذا الإجراء يأتي في ضوء الحرص على صحة وسلامة الطلاب والطالبات، أيضا المسئولين عن الأنشطة الاجتماعية من التعرض لأي أخطار بصفة عامة ، وضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الوزارة لمكافحة كورونا.
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التعليقات على التعليم توقف الرحلات والمعسكرات والندوات والمسابقات المدرسية
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