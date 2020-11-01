

فتح باب الحجز في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية لغير المصريين فتح باب الحجز في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية لغير المصريين

أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، فتح باب الحجز في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية لغير المصريين التقدم بطلابتهم عبر قنواتها المعتمدة بسهولة ويسر.



وتتمثل الشروط والتعليمات المعتمدة للتقديم: أن يكون الطالب لا يحمل الجنسية المصرية، وملئ نموذج الإلتحاق علي الموقع -علي ان يكون الإسم وفقا لجواز السفر ، وأن يكون الطالب المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ، و إستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.



أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلمتروني الرسمي فتتمثل في : صورة من الشهادة الدراسية ، و صورة من جواز السفر، بينما تتمثل المستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية: أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية ، وصورة جواز سفر ساري (6 أشهر علي الأقل) ، و عدد 6 صور شخصية حديثة ، و نتيجة إختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الإختبارات ، و إيصال سداد مقال خدمات التقديم علي الموقع (1500 جنيها مصريا فقط لا غير) ، و صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.

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وبشأن كيفية التقديم: يتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط الإلكترونيwww.wafeden.gov.eg خلال فترة الإعلان علي أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين علي العنوان التالي (7 ش د. إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة- جمهورية مصر العربية)وللإستفسارات يمكن المراسلة إلكترونيا علي البريد الإلكتروني inquiry@wafeden.gov.eg أو الإتصال علي الخط الساخن 19064.أما عن مواعيد التقديم: تم فيمكن قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أي وقت من العام الجامعي 2021/2020م بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءا من 1/11/2020م