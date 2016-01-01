الجامعة البريطانية في مصر: نستعد لإنشاء كلية لفن التصميم مع بدء العام الدراسي الجديد

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صورة الخبر: الجامعة البريطانية في مصر
الجامعة البريطانية في مصر

قال الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، إنه قد تم صدر قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة على إنشاء كلية فن التصميم والتي ستفتتح العام المقبل لتكون الكلية رقم 11 في الجامعة حيث يحصل الطالب بالجامعة علي شهادتين واحة من مصر وأخرى من إنجلترا.

وأضاف "حمد" في تصريح لصدى البلد أن هناك كليات اخرى متميزة في الجامعة مثل كلية القانون والتي يمثل التدريس بها 40% باللغة العربية لدراسة الشريعة والقانون كما تشمل الدراسة في كليات إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات والمعلومات والهندسة وجميعها يحصل طلابها علي شهادات أجنبية بينما طب الاسنان والصيدلة يحصلان على الشهادة المصرية فقط.

وأشار إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات كان عميدا لها قبل تنصيبه رئيسا للجامعة، حيث أنها اولى كليات الحاسبات التي حصلت على الاعتماد في مصر كما أنها الاولي في اتباع الذكاء الاصطناعي وجعله جزء من دراستها ومن ثم قسم بالكلية.

حصدت فرق الجامعة البريطانية 29 ميدالية متنوعة في دوري الجامعات موسم 2019- 2020 المقام بالجامعة الألمانية وجامعة قناة السويس التي تحتضن بطولة تنس الطاولة سيدات، وجامعة طنطا المنظمة لبطولة كمال الأجسام.

وهنأ الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، طلاب الفرق الرياضية وإدارة الأنشطة الطلابية ورعاية الطلاب وقسم النشاط الرياضي، على فوزهم بـ29 ميدالية متنوعة في دوري الجامعات، مؤكدا دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية والرياضية، وهو ما إنعكس على تحقيق الفرق الرياضية التابعة للجامعة على مراكز متقدمة في كافة البطولات التي تشارك فيها سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

المصدر: elbalad

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