لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد مصر، نتيجة الطقس السيء.
وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا بمصرع طفل 5 أعوام، وإصابة شقيقه 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، جراء انهيار سقف منزلهم بقرية الكرنك.
وفي السياق ذاته، شهدت القرية أيضا انهيار سقف منزل آخر، نتج عنه إصابة طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالدتها.
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التعليقات على سقوط مأساوي لأول ضحايا عاصفة "التنين" في مصر
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