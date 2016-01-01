سقوط مأساوي لأول ضحايا عاصفة "التنين" في مصر

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عاصفة "التنين" في مصر

لقي طفل مصرعه وأصيب 5 آخرون، إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد مصر، نتيجة الطقس السيء.

وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا بمصرع طفل 5 أعوام، وإصابة شقيقه 3 أعوام، ووالدته 35 عاما، جراء انهيار سقف منزلهم بقرية الكرنك.

وفي السياق ذاته، شهدت القرية أيضا انهيار سقف منزل آخر، نتج عنه إصابة طفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، ووالدتها.

وأسفرت موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة في مصر بسبب "عاصفة التنين"، عن تحطم سيارات وغلق طرق، حيث اصطدمت سيارة بمظلة خشبية على كورنيش الإسكندرية، أدى إلى تحطمها وانهيار المظلة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد حذرت من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 12 مارس حتى السبت الموافق 14 مارس حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة كما تتساقط أمطار غزيرة.

وحذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات

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