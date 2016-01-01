أكدت تقارير إعلامية إسبانية الخميس، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي ريال مدريد بكرة السلة.
وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.
وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة القادم في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا.
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التعليقات على إصابة لاعب من نادي ريال مدريد بفيروس كورونا وإعادة اللاعبين إلى بيوتهم
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