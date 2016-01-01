إصابة لاعب من نادي ريال مدريد بفيروس كورونا وإعادة اللاعبين إلى بيوتهم

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إصابة لاعب من نادي ريال مدريد بفيروس كورونا

أكدت تقارير إعلامية إسبانية الخميس، اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي ريال مدريد بكرة السلة.

وذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن ريال مدريد أعاد كل أعضاء فرق كرة القدم وكرة السلة إلى منازلهم بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة بفيروس كورونا.

وألغى ريال مدريد، الذي كان سيواجه إيبار يوم الجمعة القادم في الدوري الإسباني قبل إيقاف المسابقة اليوم، كل الأنشطة الإعلامية المقررة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال خوسيه لويس سانشيز الذي يعمل في برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير: "حالة طوارئ في "الفالديبيباس" الآن وللفترة القادمة".

وتابع: "الفحوصات أكدت أن هناك لاعب كرة سلة لريال مدريد مصاب بفيروس كورونا والأمر سيتطور في كل أرجاء العاصمة الإسبانية".

وتابع: "جميع لاعبي كرة القدم وكرة السلة سيغادرون النادي لأن القطاعين يتواجدان معا في منطقة واحدة".

واختتم سانشيز: "جميع اللاعبين وفقا للوائح مكافحة انتشار فيروس كورونا لن يتمكنوا في المشاركة في أي منافسة".
ولم يتم حتى الآن الكشف عن اسم اللاعب المصاب بفيروس كورونا الذي ضرب البلاد وتسبب في حرمان الجمهور من حضور مباريات الدوري الإسباني في المرحلتين المقبلتين.

المصدر: وكالات

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