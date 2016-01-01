الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات



بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة غير المستقرة التي تشهدها البلاد قد بدأت بالفعل مع الساعات الأولي من صباح اليوم، ومنتظر أن تستمر موجة الأمطار الغزيرة علي مدار اليوم.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"صدي البلد"، داخل مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الساعات القادمة وبعد فترة الظهيرة سوف تبدأ موجة الرياح في نشاطها على البلاد لتصل الموجة إلى ذروتها مع تقدم ساعات النهار.



وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد هي بسبب منخفض السودان الموسمي، وسوف يستمر علي البلاد خلال الساعات الماضية، سوف تتسبب في انخفاض الرؤية علي بعض الطرق وانعدامها علي الطرق الأخرى.

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وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بينما تصل الأمطار لحد السيول على السواحل الشرقية ووسط سيناء.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون حالة الطقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.ويكون حالة الطقس، على شمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصمة، بينما يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، يصاحبه أمطار متفرقة ورياح تصل لحد العاصفة على مدن الجنوب.وتكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى 23 للعظمى و14 للصغرى، وعلى الوجه البحري تكون 22 للعظمى و 13 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 19 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون 21 للعظمى و15 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 30 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 26 للعظمى و16 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى.