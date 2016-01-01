بين أخصائي الأمراض المعدية الفرنسي، فابريس بريكر، الاختلاف بين مصطلح "وباء" و"جائحة" وذلك بعد اعتبار منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة".
وبرأي بريكر فإن مصطلح "جائحة" (الوباء العالمي) يتعلق وقبل كل شيء بالجغرافية أي يجب أن ينتشر المرض في قارتين على الأقل حتى يسمى جائحة، بحسب إذاعة "يوروب وون".
وقال الخبير: "انتشر فيروس كورونا في القارات الخمس المأهولة (ما عدا القارة القطبية الجنوبية الغير المأهولة)".
وحدد بريكر شرطا آخر هام للإعلان عن حدوث الجائحة وهو "انتشار الفيروس السريع في هذه المناطق المختلفة".
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التعليقات على بعد تصنيف كورونا "جائحة"... عالم يبين الفرق بين "جائحة" و"وباء"
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