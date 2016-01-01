

هل بإمكانك ترك الأطفال في السيارة؟ وما مخاطر ذلك؟ هل بإمكانك ترك الأطفال في السيارة؟ وما مخاطر ذلك؟

في بعض الأحيان يضطر قائد السيارة إلى مغادرة السيارة لدقائق معدودة لشراء غرض ضروري، أو للتحدث مع شخص ما، ويترك طفله داخل السيارة ويغلق عليه، وهو غير مدرك خطورة هذا الفعل الخاطئ على حياة طفله.



حيث أن جسد الطفل لا يتحمل الحرارة الشديدة داخل السيارة مثل الكبار مما يعرضه لخطر الاختناق، وقد أكد الأطباء أن أن حرارة جسد الطفل ترتفع بمعدل ثلاث مرات أسرع من حرارة جسد الكبار.



ومن المتعارف أن حرارة السيارة تبدأ بالارتفاع ما أن تتوقف عن العمل، حيث ترتفع الحرارة داخل السيارة خلال العشر دقائق الأولى أكثر من 20 درجة كاملة الأمر الذي لا يستطيع جسد طفلك تحمله.

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فعندما تكون درجة الحرارة مرتفعة خارج السيارة فإنها تزداد داخل السيارة نتيجة احتباس الحرارة لتصبح أكثر شدة، ما يؤدي إلى فشل وظائف القلب والكلى وإحداث تلف بالمخ للطفل.لذا من الضروري عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل السيارة حتى وأن تم فتح جزء من النوافذ لأنها لن تؤثر على ارتفاع الحرارة الكبير داخل السيارة، كما أن هناك إمكانية تعرض السيارة للسرقة بمن فيها، كما يجب ملاحظة أن خطر الحرارة المرتفعة يلاحق الرضع والأطفال وكبار السن أيضاً.