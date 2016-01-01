في بعض الأحيان يضطر قائد السيارة إلى مغادرة السيارة لدقائق معدودة لشراء غرض ضروري، أو للتحدث مع شخص ما، ويترك طفله داخل السيارة ويغلق عليه، وهو غير مدرك خطورة هذا الفعل الخاطئ على حياة طفله.
حيث أن جسد الطفل لا يتحمل الحرارة الشديدة داخل السيارة مثل الكبار مما يعرضه لخطر الاختناق، وقد أكد الأطباء أن أن حرارة جسد الطفل ترتفع بمعدل ثلاث مرات أسرع من حرارة جسد الكبار.
ومن المتعارف أن حرارة السيارة تبدأ بالارتفاع ما أن تتوقف عن العمل، حيث ترتفع الحرارة داخل السيارة خلال العشر دقائق الأولى أكثر من 20 درجة كاملة الأمر الذي لا يستطيع جسد طفلك تحمله.
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التعليقات على هل بإمكانك ترك الأطفال في السيارة؟ وما مخاطر ذلك؟
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