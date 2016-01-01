تعرف على شروط استخراج رخصه لشاب يبلغ من العمر 17 عام

تفاعلت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول شروط استخراج رخصه لشاب يبلغ من العمر 17 عاماً، لتقوم الإدارة بالرد على هذا الاستفسار.
وجاءت رد المرور، كالتالي: “لاستخراج التصريح يلزم إتمام 17 سنة، وإحضار 6 صور شخصية، وكشف طبي ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة”.
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