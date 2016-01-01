

أبرز الأدعية أثناء سقوط الأمطار .. تعرف عليها أبرز الأدعية أثناء سقوط الأمطار .. تعرف عليها

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء في وقت المطر والبرق والرعد لأن الدعاء في هذه الأوقات تكون مستجابة، حيث قال :" "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".. رواه الحاكم وحسنه الألباني.



وعن ابن عباس، رضي الله عنه، إن الرسول قال: “الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".



«دعاء البرق والرعد» :" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، و خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

قد يعجبك أيضا...

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.«دعاء شدة المطر والخوف»"اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.«الدعاء بعد نزول المطر»:" مُطرنا بفضل الله ورحمته".