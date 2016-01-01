أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء في وقت المطر والبرق والرعد لأن الدعاء في هذه الأوقات تكون مستجابة، حيث قال :" "اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".. رواه الحاكم وحسنه الألباني.
وعن ابن عباس، رضي الله عنه، إن الرسول قال: “الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله".
«دعاء البرق والرعد» :" اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، و خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".
اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
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التعليقات على أبرز الأدعية أثناء سقوط الأمطار .. تعرف عليها
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