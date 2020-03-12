

أخبار الترند| العاصفة الترابية تتصدر «تويتر».. والنشطاء منتظرون أخبار الترند| العاصفة الترابية تتصدر «تويتر».. والنشطاء منتظرون

تصدر صباح اليوم الخميس 12 مارس، هاشتاج العاصفة الترابية على موقع المدونات الاجتماعية «تويتر»، وذلك بعد ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن ما تشهده البلاد اليوم من تقلبات جوية تشمل أمطار غزيرة ورياح محملة بالأتربة. وقام بعض النشطاء بنشر بعض الصور الطريفة تعبيرا عن انتظار الشعب المصري لرؤية العاصفة الترابية.



Waiting#العاصفه_الترابيه pic.twitter.com/tbXzlLPbbE



— Mohamed Hamada (@MhmedHaMaDa1) March 12, 2020

هي العاصفة فين بقا اصل الشعب المصري مش قاعد علي بعضه#العاصفه_الترابيه pic.twitter.com/E7cdNaVV8X

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— سَمـ إبن ـعانْ (@Peter_Samaan) March 12, 2020وكانت الحكومة المصرية، ناشدت جميع المواطنين بعدم الخروج يومي الخميس والجمعة، إلا للضرورة القصوى؛ وذلك بسبب الطقس السيئ غير المسبوق.وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بتعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وفقاً للتقرير الذي تلقاه من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجاري وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.