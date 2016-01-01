

10 طرق سهلة لتنظيف المنزل من الأتربة 10 طرق سهلة لتنظيف المنزل من الأتربة

بالتزامن مع بداية العاصفة والطقس السيئ الذي يضرب البلاد اليوم، تقدم "الدستور" لربات البيوت عدة نصائح تسهل عليها مهمة تنظيف المنزل من الأتربة بشكل جيد.



وأهم هذه النصائح هي:



• البدء في تجميع الستائر الخاصة بالمنزل وغسلهم جيدًا وعدم وضعهم في أماكنهم إلا بعد انتهاء تنظيف المنزل بشكل كامل.

•استخدمي الخل والملح في تنظيف السجاد.

•استخدمي المعطر للرش بعد انتهاء العاصفة في أركان المنزل لانتشار الروائح الطيبة.

•استخدام القفازات الصوف في تنظيف الأتربة المتراكمة على المصابيح والإكسسوارات الزجاجية والتماثيل.

•استخدمي الفرشاة الخاصة بالمكياج لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها واجعليها مخصصة لهذا الغرض.

•تأكدي عند تنظيف الأجهزة كالتليفزيون أنها مغلقة واستخدام المناديل المبللة للتنظيف.

•البدء في تنظيف الأثاث المرتفع في البيت "مثل الطاولات، والأرفف، والخزائن، والأشياء المعلقة" عن طريق مسحها بقطعة قماش مخصصة للتنظيف مبللة بقليل من الماء أو استخدام رشاش الأثاث الخاص بالخشب.

•تنظيف الأرض بالكنس وهي خطوة مهمة وأساسية في جمع الغبار المتراكم سواء كان على السجاد أو على البلاط، وتجميعه وإلقائه بعيدًا مع المهملات.

•الاهتمام بتنظيف ألعاب طفلك من آثار التراب.

•وأخيرًا مسح الأرضيات بعد التأكد من إزالة الغبار والأتربة.