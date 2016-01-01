صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة

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صورة الخبر: صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة
صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة

كعادة المصريين لم تفوتهم السخرية من موجة سوء الأرصاد الجوية وتداولوا الصور الساخرة و"الكوميكس" للسخرية من الطقس السيئ المتوقع.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الخميس، نظرًا لظروف الطقس السيئ، المتوقع اليوم، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار.

صورة الخبر: صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة

صورة الخبر: صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة

صورة الخبر: صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة

صورة الخبر: صور.. المصريون يسخرون من الطقس السيئ ويحتفلون بإجازة العاصفة

المصدر: الوطن

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