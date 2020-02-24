

المالية تؤجل طرح أذون خزانة بـ34 مليار جنيه بسبب «الطقس السيئ» المالية تؤجل طرح أذون خزانة بـ34 مليار جنيه بسبب «الطقس السيئ»

قررت وزارة المالية، تغيير جدول عطاءات طروحات أدوات الدين الحكومي بعد قرار مجلس الوزراء باعتبار اليوم الخميس إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقررت وزارة المالية، وفق بيان، تقديم طروحات اليوم الخميس من أذون الخزانة إلى الأحد المقبل، ليتم طرح أذون خزانة بقيمة 10 مليار جنيه لأجل 182 يوم، وبقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 364 يوم، وبقيمة 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوم، و10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوم، الإثنين المقبل.



وبحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.

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وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.الكلمات المفتاحيةعاصفة التنيندرجات الحرارةالماليةالطقس السيئالطقسأحوال الطقس