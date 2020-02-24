عاجل.. الذهب يرتفع 6 جنيهات اليوم

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عاجل.. الذهب يرتفع 6 جنيهات اليوم

تراجعت أسعار الذهب في أسواق المال، اليوم، بقيمة 6 جنيهات، عقب سلسلة ارتفاعات متوالية هي الأقوى، إذ سجلت الأوقية 1690 دولار بأعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ 7 سنوات.

وتحرك سعر الذهب إلى مستويات قياسية الأيام الماضية، إلا أنه شهد تذببا واضحا في اليوم الواحد خلال الأسبوع الجاري، وفي أسواق المال بيع عيار 24 بـ827 جنيهًا مقابل 833 جنيهًا أمس، وبيع عيار 21 بـ724 جنيهًا.

وبلغ عيار 18، 620 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 5 آلاف و795 جنيها.

المصدر: الوطن

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