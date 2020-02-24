عقد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أول اجتماعاته مع كبرى شركات الموردين والمنتجين للسلع الغذائية برعاية الاتحاد العام للغرف التجارية.
شارك فى الاجتماع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكبار موردي ومنتجي السلع الغذائية ومنها (الزيوت، الألبان ومنتجاتها، البقوليات، اللحوم والدواجن) من القطاع الخاص.
وجرت مناقشة وبحث استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المعظم والاتفاق على إقامة معارض أهلا رمضان بكافة المحافظات اعتبارًا من الشهر القادم، كما تم وضع تصور لخريطة وأماكن مجهزة لإقامة المعارض والشوادر الخاصة بعرض وبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة.
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التعليقات على التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان أبريل المقبل
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