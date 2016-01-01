أذاعت فضائية الغد العربي تقريرًا جاء من خلاله أنه تم الإعلان عن أنه تم فرض حجر صحي على سفينة يونانية تحمل 470 مسافرًا في بحر ايجة .
وكانت الباخرة تعرضت إلى حالة طوارئ والاشتباه في إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا وتم فرض الحجر الصحي على السفينة.
وأكد وزير الصحة اليوناني أنه سيتابع تطورات الوضع داخل السفينة وسيعطي المعلومات أول بأول مؤكدا أن هناك هلعا وخوفا من ركاب السفينة خاصة أذا أنه تم فرض حجر صحي على ركاب السفينة.
وتم عزل الأطفال وكبار السن بمنطقة امنة بالسفينة خوفا من وصول المرض لهم.
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