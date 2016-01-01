قال الرائد محمد الشربينى، الإدارة العامة للمرور، إن هناك تنسيقا دائما بين إدارة المرور وهيئة الأرصاد الجوية خاصة مع الإعلان عن موجة الأمطار والسيول التى شهدتها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وكشف الرائد محمد الشربينى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح بفضائية اكسترا نيوز ، عن استمرار غلق الفرافرة - الواحات بطول 180 كم ، وباريس - الخارجة طريق داخلى فى الوادى الجديد بطول 90 كم بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية .
وأشار الرائد محمد الشربينى ، الإدارة العامة للمرور ، إلى أن اتخاذ اليوم الخميس إجازة رسمية أدى لانخفاض معدلات الحركة على الطرق والكبارى.
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التعليقات على المرور يعلن إغلاق هذه الطرق لسوء الأحوال الجوية.. فيديو
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