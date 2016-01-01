

المرور يعلن إغلاق هذه الطرق لسوء الأحوال الجوية.. فيديو المرور يعلن إغلاق هذه الطرق لسوء الأحوال الجوية.. فيديو

قال الرائد محمد الشربينى، الإدارة العامة للمرور، إن هناك تنسيقا دائما بين إدارة المرور وهيئة الأرصاد الجوية خاصة مع الإعلان عن موجة الأمطار والسيول التى شهدتها البلاد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وكشف الرائد محمد الشربينى ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح بفضائية اكسترا نيوز ، عن استمرار غلق الفرافرة - الواحات بطول 180 كم ، وباريس - الخارجة طريق داخلى فى الوادى الجديد بطول 90 كم بسبب الرياح وسوء الأحوال الجوية .



وأشار الرائد محمد الشربينى ، الإدارة العامة للمرور ، إلى أن اتخاذ اليوم الخميس إجازة رسمية أدى لانخفاض معدلات الحركة على الطرق والكبارى.

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وأشار الرائد محمد الشربينى إلى أنه تم تكثيف الخدمات المرورية بالتنسيق مع قطاعات الشرطة الميدانية ، وكافة المحافظات على مستوى الجمهورية ، الهيئة العامة للطرق الكبارى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وتمركز عربات الشفط بجوار أماكن تجمع المياه.وطالب بتخيفض السرعات خاصة فى الأماكن الأمطار الالتزام بالحارات ومضاعفة سرعات الأمان تجنب الصغط على جهاز الفرامل خاصة مع تواجد الأمطار يؤدى لإنحراف السيارة والإتصال ب 01220000 فى حالة حدوث أى عطل.