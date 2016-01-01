مصر.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 67 شخصا

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صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، إنه تم رصد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 67 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن 27 شخصا من حالات الإصابة المسجلة تعافوا وجرى إخراج 8 منهم من الحجر الصحي بالمستشفى، بينهم 6 مصريين وأجنبيان.

وفرضت مصر إجراءات عديدة بعد رصد انتشار الفيروس على متن الباخرة النيلية.

هذا، وأكد خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات مصر، سوى ما تم الإعلان عنه.

وشدد خالد مجاهد على أنه وفور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن وزارة الصحة تواصل استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

المصدر: رويترز

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