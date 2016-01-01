قالت وزارة الصحة المصرية الأربعاء، إنه تم رصد 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 67 شخصا.
وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن 27 شخصا من حالات الإصابة المسجلة تعافوا وجرى إخراج 8 منهم من الحجر الصحي بالمستشفى، بينهم 6 مصريين وأجنبيان.
وفرضت مصر إجراءات عديدة بعد رصد انتشار الفيروس على متن الباخرة النيلية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على مصر.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 67 شخصا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق