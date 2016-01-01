تعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي يحتضن قوات أمريكية، الأربعاء، لهجوم صاروخي مكثف.
وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على المعسكر، هم أمريكيان وبريطاني
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التعليقات على اللحظات الأولى للقصف الصاروخي على القوات الأمريكية والبريطانية في العراق
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