اللحظات الأولى للقصف الصاروخي على القوات الأمريكية والبريطانية في العراق

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قصف الصاروخي على القوات الأمريكية والبريطانية في العراق

تعرض معسكر التاجي العراقي شمال العاصمة بغداد والذي يحتضن قوات أمريكية، الأربعاء، لهجوم صاروخي مكثف.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين، بأن المعطيات الأولية تشير إلى مقتل 3 أشخاص جراء الهجوم الصاروخي على المعسكر، هم أمريكيان وبريطاني

المصدر: وكالات

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