قالت مصادر أمنية مصرية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة "الترويج لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر".
وأضافت المصادر أنه تم استئذان النيابة العامة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وعرضهم على جهات التحقيق.
وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، في وقت سابق تسجيل حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي أعلن عنها يوم الاثنين الماضي، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 60.
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التعليقات على الأمن المصري يلقي القبض على 3 أشخاص بسبب فيروس كورونا
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