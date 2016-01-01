نشر معهد ستوكهولم الدولي لدراسات السلام " SIPRI " تقريرا عن مبيعات الأسلحة التي تعاقدت عليها مصر، كشف توقيع القوات الجوية المصرية على "صفقات قوية".
وجاء في المقدمة التقرير، تعاقد مصر على 32 طائرة مقاتلة مسيرة صينية من طراز Wing Loong II وهي الجيل الأحدث من Wing Loong I والتي تملكها القوات الجوية المصرية حاليا.
كما كشف التقرير عن تعاقد القوات الجوية المصرية مع روسيا لشراء 24 مقاتلة تفوق جوي ضاربة من طراز Su-35 Super Flanker، ويبدأ تسليمها العام الجاري.
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التعليقات على تقرير يكشف عن استعداد الجيش المصري لامتلاك أسلحة ضاربة
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