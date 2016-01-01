هل يجوز الوضوء مع وجود طلاء أظافر؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

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هل يجوز الوضوء على طلاء الأظافر؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».



وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه إذا كان يوجد نوع طلاء أظافر لا يمنع من وصول الماء؛ جاز الوضوء به.



وتابع أمين الفتوى: أما في حالة التيقن من كون هذا الطلاء يمنع وصول الماء؛ فلا يجوز استخدامه لأنه مفسد للوضوء.

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حكم الوضوء مع طلاء الأظافرأوضح الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن غسل الأيدي إلى المرافق هذا واجب وركن من أركان الوضوء، الذي يستدعي أن يعم الماء كل ما يصدق عليه اسم اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق.وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال « هل يصح الوضوء مع وجود طلاء الأظافر؟ »، أنه لو كان هناك شيء موجود على اليد يحول دون وصول الماء إلى جزء من أجزاء اليد، فهذا يعني أن غسل اليدين لم يحدث بتمامه.وأشار الى أن طلاء الأظافر يعمل حائل فوق طلاء الأظافر فلا يجعل ماء الوضوء يصل الى الأصابع وبالتالى لا يصح الوضوء على هذه الحالة فإن كان لا يمنع من وصول الماء بينه وبين البدن فيكون وضعه جائز أما لو كان يعمل طبقة فوق الأظافر فمعنى ذلك أنه يفسد الوضوء لأنه لا يصل الماء فى الوضوء الى الأظافر ففى هذه الحالة عليكي أن تضعيه بعد أن تنتهى من الصلوات التى عليكي ثم تزيله قبل ان تصلى أذان الفجر.حكم الوضوء مع وجود بقايا طلاء الأظافرورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال من سيدة تسأل : " ما حكم الشرع في وضع المناكير الإسلامي ؟ .ورد الدكتور محمود شلبي، مدير إدارة الفتوى الهاتفية وأمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الإثنين، قائلًا: "إن وضع المناكير جائز، ولا يوجد مناكير إسلامي وغير إسلامي.وأردف: وإنما الحكمة في ما إذا كان هذا المناكير شفافا ورقيقا لا يمنع وصول الماء فهنا يكون جائزا والوضوء عليه صحيح، أو أنه يعمل طبقة عازلة للأظافر ويحول دون وصول الماء إليه فيكون استعماله جائزا ولكن الوضوء عليه غير صحيح ، لافتا الى أنه يجوز للمرأة أن تتزين بوضع المناكير أو غيره.هل وضع طلاء الأظافر العلاجي يبطل الوضوء؟هل وضع طلاء أظافر علاجي يبطل الوضوء؟ سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال الشيخ أحمد وسام: "طلاء الأظافر العلاجي يعنى أن هناك أحدا مريضا بمرض جلدي ووصف له الطبيب هذا النوع من الطلاء كنوع من العلاج، فإذا كان هكذا فيأخذ حكم الجبيرة، أى أنه يتوضأ ثم يتيمم عن هذا الجزء المتبوع الذى لم يصل إليه الماء، وهذا مذهب الشافعية، إلا أن مذهب الأحناف قالوا يكفيه أن وصل الماء على الجبيرة فلا يتيمم بعد الوضوء".وواصل أنه إذا نصح الطبيب بوضع هذا الطلاء العلاجي على أظافره كنوع من العلاج وتوضأ وبالتالى لم يصل الماء إلى الظافر الحقيقي، فيكون بذلك الماء وصل على الجبيرة فهذا يكفيه على مذهب الأحناف، وليس عليه أن يتيمم عن هذا الجزء الذى لم يصل إليه هذا الماء.https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/636859280472318/