حكم خروج المخطوبة مع خطيبها في الأماكن العامة؟.. الإفتاء: يجوز بشرط واحد

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قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمخطوبة الخروج مع خطيبها في الأماكن العامة منفردين.



وأضاف « العجمي» في إجابته عن سؤال: « ما حكم خروج الخطيبة مع خطيبها؟» أن ذلك جائز إذا كان معها محرم تأنس به كأب أو أخ أو أم.



وتابع أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» أن وجود محرم معها ضروري لدرء المفاسد.

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حكم خروج الخاطب مع مخطوبته بمفردهماوفي سياق متصل، "هل التصريح بالحب للمخطوبة والخروج معها حرام شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية.وقال عبد السميع: "إن الخاطب أجنبي من خطيبته قبل حصول العقد الشرعي، وبالتالي فيحرم عليه معها كل ما هو محرم مع الأجنبية، فلا يجوز أن يختلي بها، ولا أن يخاطبها بما يمكن أن يؤدي إلى فتنة".وأوضح أن العلاقة بين الخاطب والمخطوبة ينبغي أن تقيد بأحكام الشرعية، فلا يقول لها من الكلام ما لم يجز أن يقول لها إلا بالزواج، فالكلام الذى يكون فيه تصريح بالحب وبالأشياء التى يقوله الزوج لزوجته لا يجوز للخاطب أن يقوله لمخطوبته، منوهًا إلى أنه من الممكن فى التصريح بحبه لها هو مما أن يؤدي إلى الفتنة، وبالتالي فهو حرام، فالواجب التزام الخطيب مع خطيبته بالآداب الشرعية وذلك يقتضي البعد عن التصريح لها بمثل هذه الأمور.هل يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها قبل الخروج؟من جانبه، أفاد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه لا يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها، والخاطب رجل غريب ليس له علي المخطوبة أي حق.وأبان "الأطرش"، في إجابته عن سؤال ورد له من شخص يقول فيه، "هل يجب على المخطوبة الاستئذان من خطيبها قبل الخروج لأي مكان؟ وهل من حق الخاطب أن يمنعها؟"، قائلًا "لا يحق له منعها، بل لا يحق لها أصلا أن تتصل به لتستأذن منه، والواجب عليها أن تستأذن من والدها أو وليها إن كان الوالد غير موجود".