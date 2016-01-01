قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن عذاب القبر ورد في القرآن والسنة، مضيفا: "هناك ناس تخوف من عذاب القبر بتفاصيله.
وأضاف مستشار المفتي أن هناك نعيما داخل القبر، كما يوجد العذاب، لكن التفاصيل جاءت في السنة قليلة، قال- تعالى-: "فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ".
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عذاب القبر موجود ، مشيرا إلى أن عذاب القبر أمر نصدقه .
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التعليقات على حقيقة وجود عذاب القبر.. أمين الفتوى يرد على أحمد عكاشة
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