حقيقة وجود عذاب القبر.. أمين الفتوى يرد على أحمد عكاشة



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن عذاب القبر ورد في القرآن والسنة، مضيفا: "هناك ناس تخوف من عذاب القبر بتفاصيله.



وأضاف مستشار المفتي أن هناك نعيما داخل القبر، كما يوجد العذاب، لكن التفاصيل جاءت في السنة قليلة، قال- تعالى-: "فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ".



وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عذاب القبر موجود ، مشيرا إلى أن عذاب القبر أمر نصدقه .

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وأوضح أمين الفتوى، أن حديث الثعبان الأقرع ووجوده في القبر ضعيف، لكن هناك اعتقاد عند أهل السنة والجماعة بثبات ووجود عذاب القبر، مستشهدا بقوله تعالى " النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا.وأثار الدكتور أحمد عكاشة الطبيب النفسي الشهير، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أن عذاب القبر غير موجود، وشبه الموت بنوم طويل ويشعر به الإنسان كما يشعر خلال نومه الطبيعي.وأكمل: الجماعة إلى بتقول لك عذاب القبر مفيش حاجة من الشكل ده ابدا، لكن في ناس عندهم رعب من الموت.