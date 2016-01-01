جامعة القاهرة تستغل أيام الإجازة في تعقيم المنشآت للوقاية من كورونا

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صورة الخبر: جامعة القاهرة تستغل أيام الإجازة في تعقيم المنشآت للوقاية من كورونا
جامعة القاهرة تستغل أيام الإجازة في تعقيم المنشآت للوقاية من كورونا

أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة، على جاهزية الجامعة واستعدادها لمواجهة أي تطورات في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح علم الدين، في بيان إعلامي، اليوم الأربعاء، استمرار حالة التأهب في المستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة، فضلا عن الحملات التوعوية الموجهة للطلاب والطالبات وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والعاملين مع المتابعة الميدانية المستمرة بهدف التأكد من تطبيق كل إجراءات الوقاية على مستوى المدن الجامعية والكليات وإدارات الجامعة واستمراريتها على النحو المخطط له.

وأضاف المتحدث الرسمي للجامعة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة يتابع ذلك مع قيادات الجامعة الأكاديمية والادارية بشكل مستمر عبر اليوم وأنه قد وجه إدارة الجامعة باستغلال اليومين القادمين في مراجعة إجراءات النظافة والتعقيم لكافة المنشآت والمبانى داخل الجامعة والتأكد من توافر الأدوات والمتطلبات الأساسية المخطط لها في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشدّد المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة على وجود تنسيق وتكامل مستمر مع وزارتى الصحة والتعليم العالي وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء والخطط القومية للتعامل مع فيروس كورونا.

المصدر: elbalad

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