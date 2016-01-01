أثارت طالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا .
من جانبه نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبة بـ فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليل فيروس كورونا PCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية .
وأكد عبد الحميد خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعة تقوم بالاجراءات الاحترازية بشكل يومي من تطهير وتنظيف الاماكن وأيضا من خلال حملات التوعية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.
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التعليقات على تهريج سخيف.. طالبة تثير الذعر بجامعة عين شمس بسبب كورونا.. القصة كاملة
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