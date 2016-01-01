تهريج سخيف.. طالبة تثير الذعر بجامعة عين شمس بسبب كورونا.. القصة كاملة

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أثارت طالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا .



من جانبه نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبة بـ فيروس كورونا المستجد. مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليل فيروس كورونا PCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية .



وأكد عبد الحميد خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعة تقوم بالاجراءات الاحترازية بشكل يومي من تطهير وتنظيف الاماكن وأيضا من خلال حملات التوعية لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

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من جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أنه أُفيد بأن طالبة تثير الذعر بين الطلاب بنشر بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعي إصابتها بـ فيروس كورونا .وأشار رجاء إلى أن الكلية تحركت سريعا يوم الاثنين وتم استدعاء الطالبة إلى مكتب وكيل الكلية ، حيث أكدت أنها قامت بعمل تحاليل بمستشفى الحميات بالعباسية وذهب بالتقرير الى مبنى الكلية للاطمئنان على صحتها.وأضاف: أن الطالبة قامت بتزوير التقرير الطبي الخاص بها عن سلبيتها إلى حاملة لفيروس كورونا، منوها الى أن الكلية تحركت بشكل عاجل وحضرت سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى جامعة عين شمس التخصصي لعمل التحاليل الطبية والاطمئنان عليها حيث إنها في فترة الحضانة 14 يوما وهذه فترة حضانة فيروس كورونا .وقال والد الطالبة بأنها مخطئة في مثل هذا التصرف .