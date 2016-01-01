

لمنع تفشى كورونا.. عمالقة التكنولوجيا يرفعون شعار العمل من المنزل لمنع تفشى كورونا.. عمالقة التكنولوجيا يرفعون شعار العمل من المنزل

مايكروسوفت وجوجل وآبل وفيسبوك وتويتر وأمازون يتعهدون بدفع الأجور



رفعت شركات التكنولوجيا شعار العمل من المنزل فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وتعهدت جوجل ومايكروسوفت وآبل وأمازون وفيسبوك وتويتر بدفع أجور موظفيهم الذى يعملون من المنزل.



يحاول عمالقة التكنولوجيا الحد من انتشار مخاطر كورونا بوضع قواعد وسياسات تحدد طريقة العمل خلال شهر مارس الجارى، خصوصًا أن هذه الأعمال لا تتطلب الحضور لمقر الشركات، لتقليل خطر الاتصال بأشخاص قد يحملون المرض.

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طلبت شركة ألفابت الأم التى تتبعها عملاق التكنولوجيا جوجل من حوالى 8000 موظف بمقرها الأوروبى فى دبلن للعمل من المنزل كإجراء احتياطى بعد أن أبلغ أحد الموظفين عن أعراض الأنفلونزا، وقالت متحدثة باسم جوجل: «نواصل اتخاذ تدابير احترازية لحماية صحة وسلامة القوى العاملة لدينا، وكجزء من هذا الجهد طلبنا من فرقنا فى دبلن العمل من المنزل.كما وصف الرئيس التنفيذى لآبل تيم كوك فيروس كورونا بأنه حدث غير مسبوق وشجع موظفى شركته فى العديد من مكاتبها المنتشرة فى أنحاء العالم بالعمل عن بعد خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجارى، وأرسل مذكرة للموظفين، جاء فيها أن آبل تبذل مجهودًا كبيرًا لتقليل الكثافةالبشرية، ولهذا سيتم تطبيق سياسة العمل عن بعد فى المناطق التى تتميز بانتشارالفيروس.تشجع شركة دل تكنولوجيز موظفيها على العمل من منازلهم، فى إطار متابعتها الحثيثة لتطورات انتشار فيروس كورونا، وتأكيدًا على حرصها على صحة وسلامة موظفى الشركة وعملائها.كما أن الشركة تقيم فى الوقت الحالى عملية سفر موظفيها، وأضافت بعض الشروط فى اطار الحرص على سلامتهم، وأكدت أنها مستمرة فى عملها المعتاد، بالإضافة إلى اتخاذها كل الإجراءات اللازمة والملائمة فى حال تطور وتصاعد الأحداث.وأكدت شركة أمازون المملوكة للمياردير الأمريكى جيف بيزوس، على الموظفين فى مكتبها الرئيس، بعدم الحضور للعمل، بعد ارتفاع نسبة حالات الإصابة بكورونا، وقالت الشركة المتخصصة فى التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، إن أى موظف يمكنه العمل من المنزل، حتى نهاية شهر مارس.وأعلنت شركة فيسبوك هى الأخرى عن إغلاق كل مكاتبها فى لندن بعد تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا، ونصحت الموظفين المقيمين فى المنطقة المتأثرة بمكتبها فى سنغافورة بالعمل من المنزل حتى 13 مارس.كما اتخذت شركة مايكروسوفت خطوات فعلية للحد من تفشى فيروس كورونا، بعد تشخيص اثنين من موظفيها بالمرض فى ولاية واشنطن الأمريكية، وحثت العاملين فى كوريا الجنوبية على العمل من المنزل، وأتاحت نفس الخيار فى ميلان وروما وأماكن أخرى من أوروبا.وكشفت شركة بنجى الأمريكية لتطوير ألعاب الفيديو، عن نقل جميع موظفيها للعمل من المنزل إلى أجلٍ غير مسمى، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان عمل محدد، كإجراء احترازى لا يعطل أعمالها فى نفس الوقت، كما عززت موظفيها بوسائل تكنولوجية تسمح لهم التواصل ببعضهم البعض.وطلب مسئولو موقع التدوين العالمى تويتر، من موظفيهم العمل عن بعد، بعد ارتفاع أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب تفشى فيروس كورونا، فى أكثر من 65 دولة حول العالم، وأخبرت الشركة العاملين البالغ عددهم 5 آلاف بضرورة العمل من المنزل، على أن يكون إلزاميًا بالنسبة لمكاتب هونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية.كما فرض تويتر على جميع العاملين لديه قيودًا على السفر غير الضرورى، لجميع العاملين لديها، وقال إنه يشجع بقوة جميع الموظفين على الصعيد العالمى بالعمل من منازلهم إذا كانوا قادرين على ذلك، موضحًا أن الهدف احتماليات انتشار فيروس كورونا الجديد بالنسبة له وللعالم من حوله.أضاف تويتر أنه يعمل على التأكد من أن الاجتماعات الداخلية وكل الأيادى والمهام المهمة الأخرى هى الأمثل للمشاركة عن بعد، مؤكدًا أنه من المهم اتخاذ هذه الخطوات الاستباقية لحماية موظفيه والآخرين وتقليل انتشار فيروس كورونا.