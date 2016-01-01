

علي بابا يتربع على عرش أغنى رجل في آسيا بمساعدة "كورونا" ويطيح بموكيش أمباني علي بابا يتربع على عرش أغنى رجل في آسيا بمساعدة "كورونا" ويطيح بموكيش أمباني

كانت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم على صفيح ساخن، سواء كانت الهند أو الولايات المتحدة، فقد انخفضت أسعار الأسهم بسبب فيروس كورونا والتقلبات في أسعار النفط الخام.







يعد يوم 9 مارس يومًا سيئًا بشكل خاص للكثيرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز Reliance Industries موكيش أمباني.

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لم يعد رئيس شركة ريلاينس إندستريز، وفقًا لتقرير بلومبرج، أغنى رجل في آسيا، إليك 10 أشياء يجب أن تعرفها عنتراجع مركز موكيش أمباني:- خسر موكيش أمباني 5.8 مليار دولار من ثروته الصافية في 9 مارس، وفقًا لمؤشر بلومبيرج للمليارديرات، ومع ذلك، فقد كسب ما يقرب من 467 مليون دولار في اليوم التالي.- لقد تخطى جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا ومقرها الصين، موكيش أمباني وأصبح الآن أغنى رجل في آسيا.- تبلغ القيمة الصافية المقدرة لشركة موكيش أمباني الآن 42.3 مليار دولار.- شركة ما الصينية، تبلغ قيمتها الصافية 45.7 مليار دولار- موكيش أمباني، بعد انخفاض ثروته الصافية، أصبح في المرتبة التاسعة عشرة كأغنى رجل في العالم.- انخفضت أسهم ريلاينس إندستريز بنسبة 12٪ في يوم واحد فقط في 9 مارس.- بينما كان لفيروس كورونا تأثير على مجموعة علي بابا، إلا أن الطلب على تطبيقات الحوسبة السحابية أعاد بعض التكافؤ.- جاك ما هو الآن أغنى رجل في العالم.- في العام الماضي، أضاف أمباني 17 مليار دولار إلى ثروته التي كانت الأكبر في آسيا.- جاك ما في عام 2019، أضاف 11.3 مليار دولار إلى ثروته.