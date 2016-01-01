

فورد برونكو 2021 تظهر في صور مسربة جديدة فورد برونكو 2021 تظهر في صور مسربة جديدة

تستمر صور فورد برونكو 2021 في التسرب، وهذه المرة ظهرت سيارة سوداء بأربعة أبواب، مع اختباء نسخة البابين في الوراء.



وتكشف الصور عن SUV وعرة ومصابيح أمامية LED مشابهة لمصابيح برونكو سبورت الأصغر حجماً، مع خطافات سحب في المصد الأمامي ورفارف بارزة.



وبينما الصور السابقة كشفت عن البرونكو بدون سقف، هنا نرى السقف موجودا، ويؤكد ذلك مجددا تقارير إمكانية إزالة السقف والأبواب.

نسخة البابين في الوراء تحمل نفس تصميم موديل الأربعة أبواب، وإن كانت أفصر بكثير.. وبالنسبة للمحركات، فمن المتوقع طرح برونكو الجديدة بمحركين، الأول 2.3 لتر بأربعة سلندر بقوة 270 حصان وعزم دوران 420 نيوتن.متر، والثاني قد يكون V6 سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان وعزم دوران 542 نيوتن.متر.















