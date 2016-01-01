تستمر صور فورد برونكو 2021 في التسرب، وهذه المرة ظهرت سيارة سوداء بأربعة أبواب، مع اختباء نسخة البابين في الوراء.
وتكشف الصور عن SUV وعرة ومصابيح أمامية LED مشابهة لمصابيح برونكو سبورت الأصغر حجماً، مع خطافات سحب في المصد الأمامي ورفارف بارزة.
وبينما الصور السابقة كشفت عن البرونكو بدون سقف، هنا نرى السقف موجودا، ويؤكد ذلك مجددا تقارير إمكانية إزالة السقف والأبواب.
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التعليقات على فورد برونكو 2021 تظهر في صور مسربة جديدة
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