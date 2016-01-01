خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت تويوتا مصر عن تخفيضات جديدة على سيارتها ياريس المتاحة بالسوق المصري، وبذلك أصبحت أسعارها الجديدة خلال شهر مارس 2020 كالتالي:
- فئة واحدة فقط من 315 ألف جنيه إلى 305 ألف جنيه (تخفيض 10 ألاف جنيه).
جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة مزود بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، وهو بقوة 109 حصان و136 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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التعليقات على خصم يصل إلى 10 ألاف جنيه على تويوتا ياريس في مصر
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