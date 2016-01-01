

خصم يصل إلى 10 ألاف جنيه على تويوتا ياريس في مصر خصم يصل إلى 10 ألاف جنيه على تويوتا ياريس في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت تويوتا مصر عن تخفيضات جديدة على سيارتها ياريس المتاحة بالسوق المصري، وبذلك أصبحت أسعارها الجديدة خلال شهر مارس 2020 كالتالي:



- فئة واحدة فقط من 315 ألف جنيه إلى 305 ألف جنيه (تخفيض 10 ألاف جنيه).



جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة مزود بمحرك 4 أسطوانات بسعة 1500 سي سي، وهو بقوة 109 حصان و136 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).