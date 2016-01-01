بدء عمليات التطهير والتعقيم بالمدن الجامعية في سوهاج.. صور

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صورة الخبر: بدء عمليات التطهير والتعقيم بالمدن الجامعية في سوهاج.. صور
بدء عمليات التطهير والتعقيم بالمدن الجامعية في سوهاج.. صور

صرح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بأنه تنفيذًا لخطة وحدة إدارة الأزمات بالجامعة للوقاية من فيروس كورونا، قامت الإدارة العامة للشئون الإدارية اليوم، بإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة.

وأوضح الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه بدأت اليوم أنشطة تطهير الأسطح والطرقات والسلالم ودورات المياه بالمدن الجامعية، مضيفًا ان ادارة الجامعة استغلت منح مؤسسات الدولة اجازة غدًا الخميس نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس، ما يستتبعه خلو المدن الجامعية من الطلاب خلال هذه الفترة، الذي من شأنه يسهل من مهام الفرق المكلفة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم.

وأضاف الدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الادارية بالجامعة انه تم توفير كافة مستلزمات الحملة من مطهرات ومنظفات وادوات رش، بكميات تكفى لتغطية جميع المنشآت الجامعية ولمدة زمنية طويلة، مضيفًا أن باقى مراحل هذه الخطة سيتم تنفيذها تباعًا خلال الأيام الثلاثة القادمة لمنشآت الجامعة الأخرى بمقراتها المختلفة.

المصدر: elbalad

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