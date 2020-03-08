غدًا.. إجازة رسمية بالبورصة المصرية

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غدًا.. إجازة رسمية بالبورصة المصرية

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه في ضوء سوء الأحوال الجوية، وتعطيل البنك المركزي العمل بكل البنوك، تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية، وذلك يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

يأتي ذلك فيما عطل البنك المركزي العمل بالبنوك أيضا يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

المصدر: الدستور

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