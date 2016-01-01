اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح بجامعة بني سويف

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صورة الخبر: جامعة بني سويف
جامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح دور فبراير .

جاء ذلك خلال ترأُسه لاجتماع مركز التعلم المدمج رقم 147 ، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ومدير المركز والمستشار المالي والقانوني واعضاء مجلس الادارة.

وناقش رئيس الجامعة، آليات التعاون بين جامعتي بني سويف والقاهرة لتنفيذ برامج التعلم المدمج، لاسيما وأن الطرفين يتمتعان بخبرات فنية وعلمية عريقة في تيسير العملية التعليمية ببرامج التعلم المدمج .

كما استعرض توصيات لجنة التنسيق الأكاديمي بالمركز والتي كان اهمها الاعلان عن اختبارات قبول للطلاب المتقدمين للتسجيل في البرامج الجديدة بنظام التعلم المدمج بالشراكة مع جامعة القاهرة .

المصدر: elbalad

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