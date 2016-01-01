أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح دور فبراير .
جاء ذلك خلال ترأُسه لاجتماع مركز التعلم المدمج رقم 147 ، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور اشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع ومدير المركز والمستشار المالي والقانوني واعضاء مجلس الادارة.
وناقش رئيس الجامعة، آليات التعاون بين جامعتي بني سويف والقاهرة لتنفيذ برامج التعلم المدمج، لاسيما وأن الطرفين يتمتعان بخبرات فنية وعلمية عريقة في تيسير العملية التعليمية ببرامج التعلم المدمج .
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التعليقات على اعتماد نتائج برامج التعلم المدمج والتعليم المفتوح بجامعة بني سويف
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