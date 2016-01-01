تفاصيل حالة ممرضة المنوفية المشتبه في إصابتها بـ كورونا بعد ظهور التحاليل

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صورة الخبر: فيرس الكورونا
فيرس الكورونا

أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن التحاليل التي أجريت للمرضة التي تعمل بمستشفى الباجور بعد اشتباه إصابتها بفيرس الكورونا، جاءت سلبية.

وقال الدكتور نصيف الحفناوي إنه بعد ظهور نتيجة التحاليل تبين عدم إصابة الممرضة بفيرس كورونا، وأنها تعاني من نزلة برد عادية.

جدير بالذكر أنه أثير في المنوفية أن ممرضة بمستشفى الباجور أصيبت بفيرس كورونا، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى بواسطة سيارة مجهزة، وتم أخذ عينة منها لإجراء التحاليل اللازمة، وإرسالها لمعامل وزارة الصحة، وظهرت نتيجة التحاليل سلبية ليتأكد بذلك عدم إصابة الممرضة.

المصدر: elbalad

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