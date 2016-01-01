مفاجأة .. قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة بعد تأجيل مباريات الغد



قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة قمة الأهلي والزمالك فى طريقها لـ الإعادة

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة عن تفاصيل جديدة حول تظلم نادي الزمالك حول عقوبة اعتباره خاسرا أمام النادي الأهلي فى مباراة القمة المؤجلة بالدورى الممتاز بعد عدم حضوره في ملعب استاد القاهرة.



كان اتحاد الكرة أصدر عقوبات مباراة القمة المؤجلة باعتبار الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كراتيرون خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيد الزمالك بعد عدم حضوره لقاء القمة الأخير فى الدورى المحلى.



قال المصدر إن نادى الزمالك بإمكانه استغلال قرار تأجيل مباريات الغد الخميس فى الدورى الممتاز وإرسالها إلى لجنة التظلمات فى الجبلاية برئاسة المستشار عادل الشوربجي وإرفاقه بالمستندات التى تعضد موقفه والاستناد إلى الظروف القهرية التي حالت دون حضور الفريق مباراة القمة.

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أضاف: فى حال تجاهل لجنة التظلمات قرار تأجيل مباريات الدورى غدا الخميس وتأييد قرار لجنة الانضباط بـ العقوبات الصادرة ضد نادى الزمالك يمكن للقلعة البيضاء التوجه إلى المحكمة الرياضية وتقديم قرار مجلس الوزراء بتأجيل المدارس فى اليوم التالي للقاء القمة غلى جانب تأجيل عدة مباريات فى القسم الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية فضلا عن إرفاق قرار تأجيل مباريات الغد فى الدورى المحلية بسبب سوء الأحوال الجوية أيضا لتدعيم موقف الزمالك.لفت إلى أن الزمالك لديه موقف قوى فى إعادة مباراة القمة المؤجلة وغلغاء العقوبات الصادرة ضده من قبل لجنة الانضباط باعتباره خاسرا وخصم 6 نقاط من رصيده.كان اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء تأجيل مباريات الدورى الممتاز غدا الخميس عبر موقعه الرسميى وقال : تماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار غدا الخميس أجازة بسبب سوء حالة الطقس المتوقعة ، وبناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية وتحذيرات الجهات المعنية .. استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل مباريات مسابقة الدوري الممتاز التي كان مقررا إقامتها غدا ضمن الجولة 18 للمسابقة.وأشار حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أنه حدد بالفعل المواعيد الجديدة للمباريات المؤجلة سوف يعلن عنها ضمن مواعيد الأسابيع المتبقية فور ورود الموافقات الأمنية.