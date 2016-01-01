إصابة 77 إسرائيليا.. هذا ما فعله كورونا فى تل أبيب.. صور

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صورة الخبر: هذا ما فعله كورونا فى تل أبيب
هذا ما فعله كورونا فى تل أبيب

أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل إسرائيل في تزايد ووصل عددهم إلى 77 حالة.

وسجلت وزارة الصحة الاسرائيلية، عصر اليوم اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين ل 77 شخصًا، مع احتمالية ازدياد اعداد المصابين خلال الأيام القادمة حسب تقديرات وزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المصابة الأخيرة هي لمستوطنة في معالي أدوميم، عائدة من فرنسا وسجلت الساعات الماضية ارتفاعا ملحوظا بأعداد المصابين، حيث سجلت 26 إصابة جديدة.

ووضع عشرات الالاف بالحجر الصحي المنزلي من الهيئات التعليمية والطلبة والطواقم الطبية والموظفين، لعودتهم من السفر أو لزيارتهم وتواجدهم في مدينة بيت لحم، حيث يشترط عليهم البقاء بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.

وأعلنت الشرطة الاسرائيلية أنها ستراقب تطبيق تعليمات الوزارة بخصوص فرض الحجر الصحي المنزلي على جميع القادمين من خارج البلاد.

صورة الخبر: هذا ما فعله كورونا فى تل أبيب

صورة الخبر: هذا ما فعله كورونا فى تل أبيب

المصدر: elbalad

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