أفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل إسرائيل في تزايد ووصل عددهم إلى 77 حالة.
وسجلت وزارة الصحة الاسرائيلية، عصر اليوم اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين ل 77 شخصًا، مع احتمالية ازدياد اعداد المصابين خلال الأيام القادمة حسب تقديرات وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المصابة الأخيرة هي لمستوطنة في معالي أدوميم، عائدة من فرنسا وسجلت الساعات الماضية ارتفاعا ملحوظا بأعداد المصابين، حيث سجلت 26 إصابة جديدة.
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التعليقات على إصابة 77 إسرائيليا.. هذا ما فعله كورونا فى تل أبيب.. صور
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