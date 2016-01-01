حالة طوارئ في آرسنال بسبب كورونا

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تسود حالة من القلق، داخل جدران نادي آرسنال الإنجليزي وبين نجومه، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.



وتأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، التي كانت من المقرر أن تقام اليوم، الأربعاء، وهي أول مواجهة يتم تأجيلها في إنجلترا، بسبب تفشي فيروس كورونا.



وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين، قبل أسبوعين، في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.

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وقال آرسنال إن الخطورة على لاعبي الفريق منخفضة للغاية، لكنهم سيتبعون الإجراءات الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن النصائح الطبية التي حصل عليها تضع احتمال الإصابة بفيروس كوفيد-19 عند مستوى منخفض للغاية.وتابع: "سنتبع الإجراءات الحكومية، التي توصي بأن أي شخص تعامل مع مريض كورونا، يجب أن يخضع للعزل المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ التعامل".وأضاف في بيانه، أن اللاعبين والموظفين المتضررين، سيظلون في منازلهم حتى انتهاء مدة الـ 14 يومًا.