تسود حالة من القلق، داخل جدران نادي آرسنال الإنجليزي وبين نجومه، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك أولمبياكوس اليوناني، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا.
وتأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، التي كانت من المقرر أن تقام اليوم، الأربعاء، وهي أول مواجهة يتم تأجيلها في إنجلترا، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتقابل بعض لاعبي آرسنال مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك أولمبياكوس بعد مباراة الفريقين، قبل أسبوعين، في إياب دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.
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التعليقات على حالة طوارئ في آرسنال بسبب كورونا
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