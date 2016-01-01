حقيقة تأجيل مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا 2021

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صورة الخبر: منتخب مصر
منتخب مصر

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن مصير مباراة مصر وتوجو في اطار تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، وحقيقة تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

وقال وليد العطار في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء إن اتحاد الكرة يتواصل مع الاتحاد الافريقي، بشأن معرفة مصير مباراة مصر وتوجو.

واضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة :" من المنتظر ان يرد الاتحاد الافريقي خلال اليوم أو الغد بأقصى تقدير لحسم موقف المباراة المنتظرة، سواء كانت ستقام في حضور جماهيري او لا":

وأردف:" حتى إذا تم اتخاذ قرار بتأجيل اللقاء فهذا امر يعود إلي الاتحاد الإفريقي وحده ولا سلطة للاتحاد المصري بهذا الامر".

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر توجو، يومي 26 و29 مارس الجاري، في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، على أن تقام مباراة الذهاب يوم 26 في استاد القاهرة الدولي.

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