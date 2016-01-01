كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن مصير مباراة مصر وتوجو في اطار تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، وحقيقة تأجيلها بسبب فيروس كورونا.
وقال وليد العطار في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأربعاء إن اتحاد الكرة يتواصل مع الاتحاد الافريقي، بشأن معرفة مصير مباراة مصر وتوجو.
واضاف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة :" من المنتظر ان يرد الاتحاد الافريقي خلال اليوم أو الغد بأقصى تقدير لحسم موقف المباراة المنتظرة، سواء كانت ستقام في حضور جماهيري او لا":
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التعليقات على حقيقة تأجيل مباراة مصر وتوجو بتصفيات أمم أفريقيا 2021
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