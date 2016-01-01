أكد سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، دعم بلاده لموقف مصر في قضية "سد النهضة" خلال استقباله اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، أن السلطان أعرب عن دعم بلاده المستمر لمصر في إطار العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، ومشيرا كذلك إلى مساندة السلطنة لمصر في موقفها من ملف سد النهضة.
وأوضح حافظ أن الوزير شكري قام بتسليم السلطان رسالة دعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، كما قام وزير الخارجية أيضا بتسليم رسالة الرئيس المصري للسلطان بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.
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التعليقات على سلطان عمان يؤكد دعم بلاده لمصر في قضية "سد النهضة"
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