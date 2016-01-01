يعشق الكثيرون، تناول باذنجان بالتتبيلة الشهية، التي تبدع في صنعها بعض ربات المنزل، لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة جديدة لتتبيلة الباذنجان بمذاق لا يقاوم ومشهى.
مقادير باذنجان بالتتبيلة:
باذنجان شرائح سميكة
عصير ليمون
فصوص ثوم
كزبرة خضراء
بقدونس مفروم
زيت زيتون
طماطم شيري
خس
ملح وفلفل
زيت للقلى
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التعليقات على طريقة جديدة لعمل باذنجان بالتتبيلة
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