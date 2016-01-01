طريقة جديدة لعمل باذنجان بالتتبيلة

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باذنجان بالتتبيلة

يعشق الكثيرون، تناول باذنجان بالتتبيلة الشهية، التي تبدع في صنعها بعض ربات المنزل، لذلك تقدم الشيف غادة التلي طريقة جديدة لتتبيلة الباذنجان بمذاق لا يقاوم ومشهى.

مقادير باذنجان بالتتبيلة:

باذنجان شرائح سميكة
عصير ليمون
فصوص ثوم
كزبرة خضراء
بقدونس مفروم
زيت زيتون
طماطم شيري
خس
ملح وفلفل
زيت للقلى

طريقة عمل باذنجان بالتتبيلة :

* يقلى الباذنجان في الزيت.

* يخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون مع الكزبرة الخضراء والناشفة والبقدونس.

* ثم يضاف الثوم المفروم والطماطم الشيري وتتبل بالملح والفلفل.
* في طبق التقديم يوضع الخس ثم يضاف شرائح الباذنجان.

* تضاف التتبيلة على الباذنجان ويقدم.

المصدر: elbalad

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