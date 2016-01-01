أشهر 8 أخطاء فى رسم الحواجب.. بتقعى فى كام غلطة منهم؟



أشهر 8 أخطاء فى رسم الحواجب أشهر 8 أخطاء فى رسم الحواجب

قد ترتكب بعض النساء أخطاء عند تحديد شكل الحاجب، سواء بتحديده أو تكبير الحجم أو تطويل شكل الحاجب وغيرها من الأخطاء التي تتسبب فى إفساد إطلالة المرأة. لذلك أشار تقرير نشر موقع "thelist"، إلى بعض الأخطاء الشائعة التي ترتكبها المرأة ويجب تجنبها، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.



زيادة حجم رأس الحاجب

زيادة حجم رأس الحاجب ثم يليه ذيل رفيع بالقلم الرصاص يعتبر من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الكثير من النساء، ويفسد مظهرها الخارجي أمام الجميع.



رسم حاجب بلون داكن

تعتبر من الأخطاء الشائعة التي ترتكبها بعض النساء هو استخدام منتجات لرسم الحواجب بألوان داكنة، سواء أسود أو رمادى، مما يفسد مظهر المرأة.

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استخدام مرآة مكبرةتعتبر من الأخطاء الشائعة لرسم الحاجب أيضاً هو استخدام مرآة مكبرة عند رسم الحاجب، التي تجعل المرأة قد ترتكب بعض الأخطاء عند تحديد الحاجب، لذلك يوصى الخبراء المرأة بالجلوس أو الوقوف مع الابتعاد قليلاً عن المرآة المكبرة لرؤية الصورة بشكل طبيعى.رسم حاجب قصيرعند تقدم العمر يظهر حاجب المرأة بشكل قصير جداً، مما يفسد إطلالتها أمام الأخرين، لذلك ينصح برسمها باستخدام المنتجات الخاصة بذلك، كما أوصى الخبراء باستخدام فرشاة مكياج عند الرسم والانتهاء عند زاوية نهاية العين، وهو المكان الذي يجب التوقف عنده.زيادة حجم الحاجبتعتبر من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند رسم الحاجب وهو رسم رسم حاجب منتفخ على شكل قوس، والأفضل كما يوصى الخبراء هو الاكتفاء بتنظيف وتهذيب شعر الحاجب.وضع كريم الوجه على الحاجبيعتبر من الأخطاء الشائعة أيضاً هو استخدام كريم مرطب للبشرة على الحاجب، والذى يتسبب في منع نمو الحاجب وسقوطه، لذلك يفضل تجنب وضع كريم الترطيب على الحاجب واستبداله ببلسم الحواجب في الصباح والمساء، والذى يجعل الحاجب يبدو بشكل أفضل.عدم التفكير في شكل الوجه عند الرسمقد تجهل بعض النساء التفكير في شكل الوجه عند رسم الحاجب، لذلك يبدو الحاجب غير لائق في النهاية، ولهذا يجب التفكير في شكل الوجه، مثل أو الوجوه المستديرة يناسبها حاجب ذو زاوية حادة، أما بالنسبة للوجه الطويل، يناسبه الحاجب على شكل قوس، أما الوجه على شكل مربع يناسبه الحاجب الكثيف.الاهتمام برسم الحاجب أولايعتبر من الأخطاء الشائعة هو الاهتمام برسم الحاجب أولاً قبل استخدام أي نوع من أنواع المكياج، لذلك يفضل وضع المكياج ثم رسم الحاجب في النهاية للحصول على حاجب مناسب ومتناسق مع الوجه.