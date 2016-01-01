10 أفكار مختلفة لتصميم ركن القراءة بمنزلك.. سجاد من جلد الغنم ونباتات ملونة



أفكار مختلفة لتصميم ركن القراءة بمنزلك أفكار مختلفة لتصميم ركن القراءة بمنزلك

يحتاج كلاً منا بعد يوم طويل من العمل، عند العودة للمنزل الشعور بالاسترخاء، وتناول كوب من المشروبات الدافئة، مع مشاهدة التليفزيون أو قراءة رواية مفضلة.أو الجريدة المفضلة



ولتحقيق هذا، ينصح بتخصيص مكان بالمنزل للاسترخاء، لذلك أشار تقرير نشر بموقع "goodhousekeeping"، إلى أفكار مختلفة لتصميم ديكور لركن بالمنزل للاسترخاء والذى نتعرف عليه في السطور القادمة.



سجاد من جلد الغنم

ينصح بتصميم ركن الاسترخاء بإفتراش بطانية ناعمة مع وسادة وسجادة مصنوعة من جلد الغنم، وطاولة جانبية من الرخام، لإضفاء أناقة للركن، مع إضافة نباتات مختلفة الألون لتضيف بهجة للركن الاسترخاء .

طلاء الجدران بالألوان الفاتحةيمكن تصميم ديكور ركن الاسترخاء أيضاً بطريقة عصرية بإضافة مقعد على الطراز الجنوبى واستخدام الألوان الفاتحة لطلاء الجدران، لإضافة البهجة للركن، كما يحسن من الحالة النفسية .كرسي الأرجوحةيفضل أيضاً إضافة مقعد الأرجوحة مع افتراش سجاد مصنوع من النسيج المفضل لك، مع إضافة وسادة دائرية ملونة، مع نباتات ذات ألوان هادئة للشعور بالاسترخاء .طاولة ومصباح للقراءةيمكن تصميم ركن الاسترخاء بإحدى الأركان المهملة بالمنزل ذات المساحة الصغيرة، من خلال إضافة مقعد وطاولة صغيرة، ومصباح للقراءة، ورف أو اثنين لوضع الكتب، مع إضافة بعض الأشياء المنحوتة.ركن الاسترخاء بالهواء الطلققد يفضل البعض استنشاق الهواء، أثناء القراءة، وهنا يمكن تصميم ركن الاسترخاء بإحدى الغرف المطلة على نافذة أو شرفة، مع إضافة وسائد وبطانية مريحة ونباتات مختلفة .ركن الاسترخاء بغرفة النوميمكن تصميم ركن الاسترخاء بغرفة النوم من خلال إضافة مقعد ومصباح وطاولة جانبية مع إناء ملىء بالزهور الملونة.تصميم ركن الاسترخاء على الطريقة العصريةيمكن أيضاً تصميم ركن الاسترخاء بطريقة عصرية من خلال إضافة سجاد مطبوع عليه بعض الرسومات مع إضافة مقعد على الطراز العثمانى، مما يضيف أناقة للغرفة .ركن الاسترخاء على الطريقة العصريةيمكن تحويل خزانة الملابس الى ركن للاسترخاء من خلال استخدام وسائد أنيقة، وتثبيت مصباح معلق، وستارة لونها مناسب للون الديكور.خزانة الملابسيمكن تصميم طاولة جانبية مصممة على شكل كتب مكدسة من الكتب المفضلة، بجانب مقعد مطل على شرفة الغرفة، مما يضيف أناقة للغرفة.طاولة من الكتبيمكن أيضاً تصميم أرفف من الكتب المفضلة مع إضافة بعض الوسائد الملونة، والتي تضيف بهجة للغرفة وتساعد على الشعور بالسعادة والاسترخاء أثناء القراءة.



















