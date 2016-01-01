الآيشادو البنفسجى موضة.. ما هى الدرجة المناسبة للون بشرتك؟



الآيشادو البنفسجى موضة الآيشادو البنفسجى موضة

تعتبر الدرجات باللون البنفسجى من ألوان ظلال العيون ذات اللمسات الناعمة خاصة عند مزجها بلون الخزامى والخوخ الداكن بمختلف درجاته، والتي تناسب مختلف ألوان البشرة، وتظهر جمال عيون المرأة، ولتحقيق ذلك، أشار تقرير نشر بموقع "byrdie"، إلى طرق مختلفة لوضع ظلال العيون البنفسجى وتناسب مختلف درجات لون البشرة.







لون أرجوانى داكن للبشرة البيضاء

إذا كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء فإن اللون الأرجوانى الداكن فى ظلال العيون مع الكحل الأسود يزيد من جمال عينيكِ ويبرزها.

الأولىالبشرة البيضاءلون أرجوانى فاتح للبشرة الخمريةيمكن استخدام "أيشادو" ذو لون أرجوانى فاتح، يشبه لون البرقوق الناعم، الذى يضيف طابعا رومانسيا للعينين وهذه الطريقة مثالية، والذى يناسب البشرة الخمرية.لون بنفسجى للبشرة السمراءيمكن وضع "أيشادو" لونه بنفسجى داكن بخط الرموش، مع وضع كحل والذى يناسب البشرة السمراء.لون بنفسجى للبشرة القمحيةيمكن وضع ظلال عيون بفنسجية اللون، وتمديده نحو حافة العين، والذى يناسب البشرة القمحية.لون حجر جمشت للبشرة السمراءيمكن وضع ظلال العيون ذى لون شبيه بألوان الأحجار الكريمة مثل حجر الجمشت الداكن، والذى يناسب البشرة السمراء.لون بنفسجى لامع للبشرة القمحيةيمكن وضع ظلال العيون ذى لون بنفسجى لامع والذى يناسب البشرة القمحية، ويساعد على إظهار جمال عينيها.لون بنفسجى فاتح للبشرة القمحيةيمكن استخدام ظلال عيون ذو لون بنفسجى فاتح، والذى يضيف أناقة وجاذبية للبشرة القمحى، مع تأطير خط الرموش العلوية والسفلية بنفس اللون.لون بنفسجى فاتح للبشرة الفاتحةيمكن وضع ظلال عيون بلون بنفسجى فاتح بتطبيق متوازن، بأعلى وأسفل العين، والذى يناسب البشرة الفاتحة.لون بنفسجى داكن للبشرة السمراءيمكن للسمراوات استخدام ظل عيون بلون بنفسجى داكن يتم تطبيقه أعلى وأسفل العين.التاسعالبشرة السمراءلون اللافندر اللامع للبشرة البيضاءيمكن وضع ظلال عيون بلون اللافندر اللامع والذى يضيف لمسة ناعمة وأنيقة للمرأة ذات البشرة البيضاء .











