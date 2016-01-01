الآيشادو البنفسجى موضة
تعتبر الدرجات باللون البنفسجى من ألوان ظلال العيون ذات اللمسات الناعمة خاصة عند مزجها بلون الخزامى والخوخ الداكن بمختلف درجاته، والتي تناسب مختلف ألوان البشرة، وتظهر جمال عيون المرأة، ولتحقيق ذلك، أشار تقرير نشر بموقع "byrdie"، إلى طرق مختلفة لوضع ظلال العيون البنفسجى وتناسب مختلف درجات لون البشرة.
لون أرجوانى داكن للبشرة البيضاء
إذا كنتِ من صاحبات البشرة البيضاء فإن اللون الأرجوانى الداكن فى ظلال العيون مع الكحل الأسود يزيد من جمال عينيكِ ويبرزها.
الأولى
البشرة البيضاء
لون أرجوانى فاتح للبشرة الخمرية
يمكن استخدام "أيشادو" ذو لون أرجوانى فاتح، يشبه لون البرقوق الناعم، الذى يضيف طابعا رومانسيا للعينين وهذه الطريقة مثالية، والذى يناسب البشرة الخمرية.
لون بنفسجى للبشرة السمراء
يمكن وضع "أيشادو" لونه بنفسجى داكن بخط الرموش، مع وضع كحل والذى يناسب البشرة السمراء.
لون بنفسجى للبشرة القمحية
يمكن وضع ظلال عيون بفنسجية اللون، وتمديده نحو حافة العين، والذى يناسب البشرة القمحية.
لون حجر جمشت للبشرة السمراء
يمكن وضع ظلال العيون ذى لون شبيه بألوان الأحجار الكريمة مثل حجر الجمشت الداكن، والذى يناسب البشرة السمراء.
لون بنفسجى لامع للبشرة القمحية
يمكن وضع ظلال العيون ذى لون بنفسجى لامع والذى يناسب البشرة القمحية، ويساعد على إظهار جمال عينيها.
لون بنفسجى فاتح للبشرة القمحية
يمكن استخدام ظلال عيون ذو لون بنفسجى فاتح، والذى يضيف أناقة وجاذبية للبشرة القمحى، مع تأطير خط الرموش العلوية والسفلية بنفس اللون.
لون بنفسجى فاتح للبشرة الفاتحة
يمكن وضع ظلال عيون بلون بنفسجى فاتح بتطبيق متوازن، بأعلى وأسفل العين، والذى يناسب البشرة الفاتحة.
لون بنفسجى داكن للبشرة السمراء
يمكن للسمراوات استخدام ظل عيون بلون بنفسجى داكن يتم تطبيقه أعلى وأسفل العين.
التاسع
البشرة السمراء
لون اللافندر اللامع للبشرة البيضاء
يمكن وضع ظلال عيون بلون اللافندر اللامع والذى يضيف لمسة ناعمة وأنيقة للمرأة ذات البشرة البيضاء .
التعليقات على الآيشادو البنفسجى موضة.. ما هى الدرجة المناسبة للون بشرتك؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق