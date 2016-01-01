اكتشف الباحثون طريقة جديدة لاكتشاف تطور والإصابة بالخرف وذلك عن طريق قياس رواسب الحديد في المخ، ووجدت دراسة جديدة وجود صلة قوية بين مستويات الحديد في المخ والصحة المعرفية، حيث اكتشف فريق من الباحثين أنه من الممكن قياس تطور الخرف لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون من خلال تتبع رواسب الحديد في أدمغتهم، ونشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة طب الأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي.
ويركز البحث على تقدم الخرف علي مرض باركنسون عادة فى فقدان أجزاء من المخ ومع ذلك ، فإن القيام بأشعة علي المخ لا يمكنها اكتشاف هذه التغييرات إلا في وقت متأخر من تطور المرض، ونتيجة لذلك يقيم الأطباء عادة تطور الخرف عن طريق تتبع الأعراض.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday"، أن الأبحاث الجديدة كشفت إلى أن تقنيات المسح علي المخ قد تكون قادرة على اكتشاف الخرف في وقت أبكر بكثير وبشكل أدق، ووفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة (NIA) ، تتضمن خصائص الخرف فقدان القدرة على التفكير أو التذكر، وحدوث بعض التغييرات الأخرى في سلوك الشخص التي تؤثر على حياتهم اليومية.
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التعليقات على قياس الحديد فى المخ قد يساعد فى الكشف عن الخرف
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