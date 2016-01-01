3 خطوات صحية تساعدك على التخلص من السموم.. أهمها النوم الجيد

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التخلص من السموم يفعله الجسم تلقائيا، وهذه هي وظيفة الكبد، ولا يوجد سبب يجعل السموم تتراكم في شخص سليم، وفي معظم الحالات ، يكون للجسم آليات لتنظيف السموم بشكل طبيعي، حسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".



وأوضح فريق من الباحثون الأمريكيون إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو الكبد أو غيرها من المشكلات الصحية ، فقد تواجه مشاكل في التخلص من الأشياء ، لكن هذا أمر يجب على الطبيب معالجته.



وأشار الباحثون إلى أن تناول منتجات التخلص من السموم يمكن أن تسبب أضرارًا أكبر مما تسببه في الشخص السليم.

ما هو الخطأ في منتجات التخلص من السموم؟

لا يتم تنظيم الكثير من مكملات التخلص من السموم والأعشاب ، حتى تلك التي تباع في متاجر الأطعمة الصحية المعروفة ، بأي شكل من الأشكال. إلى جانب إنفاق الكثير من المال عليها، يمكنك أن تواجه الكثير من المتاعب لأنه لا توجد وسيلة لمعرفة ما يوجد فيها.



ولا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان ما هو موجود في الملصق هو ما في الزجاجة، وليس هناك طريقة لمعرفة كيف سيكون رد فعل جسمك على أنواع مختلفة من الأعشاب.



كيف يمكنك التخلص من السموم بأمان؟

على الرغم من أنه ليس ممتعًا ، ولا يريد أحد أن يسمع ذلك، فإن الشيء الذي نعرف أنه يعمل على التخلص من السموم في الجسم هو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، وتناول الطعام بشكل صحي ، والنشاط ، والحد من أو تجنب الكحول.



والتمارين الرياضية ستجعلك تشعر أنك بحالة جيدة وتقوي جسمك، وهذا جيد، أو يمكنك القيام بإزالة السموم الصحية عن طريق تناول الأطعمة غير المجهزة وغير المملوءة.

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هل أحتاج إلى إخبار طبيبي إذا كنت أقوم بإزالة السموم؟نعم. مهما كانت مشكلتك ، فإن شراء منتجات التخلص من السموم ليس هو الحل.