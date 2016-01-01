فوائد التمر تقوية المناعة والحد من الأنيميا



التمر التمر



التمر يعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فتناوله يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، وذلك يرجع لعناصره الغذائية العديدة، ومنها الحديد والألياف، والمغنسيوم والفسفور والمنجنيز والزنك، وفيتامين ب وأ، والكالسيوم والنحاس، ومضادات الأكسدة.



وقدم التقرير المنشور عبر موقع " livestrong."، أن تناول التمر يعد من الحيل الغذائية العالية التي تساهم بشكل في إمداد الجسم بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها، وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض العديد.



فوائد التمر



ومن أبرز فوائد التمر التي قدمها التقرير المنشور، هي:

قد يعجبك أيضا...

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول حبة من التمر بعد وجبة الإفطار يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي بطريقة ملحوظة.-من أبرز فوائد تناول التمر هي الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، وتقليل فرص التعرض للإصابة بالإمساك أو الإسهال، أو الانتفاخ والألم الشديد في البطن، ولذا عليك تناول حبة منه يوميا، فهو غني بالألياف التي تساعد في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ.-أثبتت الدراسات أن تناول التمر له دور كبير في الحفاظ علي صحة القلب، وخفض نسبة الكولسترول الضار بالدم، ولذا تناوله يعد من الخيارات الجيدة لمرضي القلب.-يحتوي التمر علي المغنسيوم هذا العنصر الهام الذي يعمل علي تقليل فرص الإصابة بالالتهابات، لأنه يعد مضاد لها، ولذا تناولك للتمر يوميا يقلل من الإصابة بالالتهابات.-هل تعلم أن تناول التمر يساعد بشكل ملحوظ علي خفض مستويات ضغط الدم، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم نسبته في الدم.-للمرأة الحامل تناول التمر يعد من الحيل الغذائية الجيدة لكي خلال هذه الفترة، وذلك يرجع لما يحتويه من عناصر غذائية هامة ومفيدة للجسم، ويقلل من فرص تعرض الجنين للتشوهات الخلقية، وأيضا يقوي الجهاز المناعي للحامل وأيضا الجنين، ويقلل فرص إصابتها خلال هذه الفترة الحرجة بالإمساك.-هل تعلم أن تناول التمر يعد من الحيل الغذائية الهامة في الحفاظ علي صحة المخ، وتقليل فرص الإصابة بأي مشاكل صحية له، وأيضا يزيد من التفكير والتركيز، ولذا عليك تناوله.-أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول التمر يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالسكتات الدماغي، لأنه يحتوي علي فيتامين ب، الذي يقلل فرص الإصابة والتعرض للجلطات، ويعمل علي تجديد خلايا الجسم بشكل ملحوظ.-يعد التمر علاج فعال وقوي للأشخاص الذين يعانون من العجز الجنسي أو ضعف الانتصاب، ولذا يمكنك تناول التمر يوميا فهو يحسن الخصوبة ويقلل من المشاكل الجنسية المنتشرة.