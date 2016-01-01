للتخلص من النحافة.. تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا



للتخلص من النحافة للتخلص من النحافة

يعاني بعض الأشخاص من النحافة أي قلة أوزانهم عن الطبيعي، وهذا الأمر يعرضهم للضغط النفسي والتوتر، والقلق، نتيجة لظهورهم بوزن قليل، وأيضا يؤثر هذا الضعف على صحتهم العامة على المدى البعيد، ولذا يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة الهامة والمميزة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على زيادة في الوزن والتخلص من النحافة ، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:



-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الأشخاص الذين يعانون من النحافة لتناول البطاطس المقلية قبل النوم تعد من الحيل التي تساعد على زيادة الوزن، ولذا عليك الاستمرار في تناولها.



-للراغبين في زيادة الوزن، عليكم تناول المشروبات الغنية بالسكر، كالعصائر المحلاة، فهي من أشهر الأشياء المسببة لزيادة الوزن بطريقة ملحوظة، ولذا يمكنك تناول كوبا قبل النوم وستلاحظ الفرق.

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-جميع الدراسات والأبحاث تؤكد علي ضرورة تناول الحلويات، حيث أنها تلعب دور كبير في زيادة الوزن، ولكن عليك عدم الإكثار من تناولك لهذا النوع من الطعام، تجنبا للتعرض لأي مشاكل صحية.-أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة تعد من أفضل الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التعرض لزيادة الوزن، ولذا عليك تناولها باستمرار لزيادة الوزن والتخلص من النحافة، وأيضا لحمايتك من بعض الأمراض أبرزها السرطان وأمراض القلب المختلفة.-علي الشخص الذي يعاني من النحافة تناول النشويات بكثرة، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التعرض لزيادة الوزن، ولذا يمكنك تناول المكرونة والأرز ، والمعجنات بكثرة .