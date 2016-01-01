للتخلص من النحافة.. تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا

آخر الأخبارالصحة والجمال › للتخلص من النحافة.. تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا

صورة الخبر: للتخلص من النحافة
للتخلص من النحافة

يعاني بعض الأشخاص من النحافة أي قلة أوزانهم عن الطبيعي، وهذا الأمر يعرضهم للضغط النفسي والتوتر، والقلق، نتيجة لظهورهم بوزن قليل، وأيضا يؤثر هذا الضعف على صحتهم العامة على المدى البعيد، ولذا يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة الهامة والمميزة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على زيادة في الوزن والتخلص من النحافة ، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الأشخاص الذين يعانون من النحافة لتناول البطاطس المقلية قبل النوم تعد من الحيل التي تساعد على زيادة الوزن، ولذا عليك الاستمرار في تناولها.

-للراغبين في زيادة الوزن، عليكم تناول المشروبات الغنية بالسكر، كالعصائر المحلاة، فهي من أشهر الأشياء المسببة لزيادة الوزن بطريقة ملحوظة، ولذا يمكنك تناول كوبا قبل النوم وستلاحظ الفرق.

-جميع الدراسات والأبحاث تؤكد علي ضرورة تناول الحلويات، حيث أنها تلعب دور كبير في زيادة الوزن، ولكن عليك عدم الإكثار من تناولك لهذا النوع من الطعام، تجنبا للتعرض لأي مشاكل صحية.

-أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة تعد من أفضل الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التعرض لزيادة الوزن، ولذا عليك تناولها باستمرار لزيادة الوزن والتخلص من النحافة، وأيضا لحمايتك من بعض الأمراض أبرزها السرطان وأمراض القلب المختلفة.

-علي الشخص الذي يعاني من النحافة تناول النشويات بكثرة، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في التعرض لزيادة الوزن، ولذا يمكنك تناول المكرونة والأرز ، والمعجنات بكثرة .

المصدر: موقع "healthline"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على للتخلص من النحافة.. تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62911

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435195%2F%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25B5%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%2D%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B7%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%2D%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager