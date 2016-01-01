يعاني بعض الأشخاص من النحافة أي قلة أوزانهم عن الطبيعي، وهذا الأمر يعرضهم للضغط النفسي والتوتر، والقلق، نتيجة لظهورهم بوزن قليل، وأيضا يؤثر هذا الضعف على صحتهم العامة على المدى البعيد، ولذا يقدم اليوم السابع بعض الأطعمة الهامة والمميزة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على زيادة في الوزن والتخلص من النحافة ، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومنها:
-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول الأشخاص الذين يعانون من النحافة لتناول البطاطس المقلية قبل النوم تعد من الحيل التي تساعد على زيادة الوزن، ولذا عليك الاستمرار في تناولها.
-للراغبين في زيادة الوزن، عليكم تناول المشروبات الغنية بالسكر، كالعصائر المحلاة، فهي من أشهر الأشياء المسببة لزيادة الوزن بطريقة ملحوظة، ولذا يمكنك تناول كوبا قبل النوم وستلاحظ الفرق.
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التعليقات على للتخلص من النحافة.. تناول هذه الأطعمة فى الليل يوميا
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