

صعود جديد لأسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم صعود جديد لأسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم

واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه في 9 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته مساء أمس الاثنين، بينما استقر في بنكين.



ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو قرشا واحدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه أمس ليصل إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه لليبع، بحسب بيانات البنك المركزي.



وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا قناة السويس إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.67 جنيه، و15.77 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.