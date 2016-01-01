

هل طهي الطعام في الأكياس الحرارية آمن على الصحة؟.. إليكِ طريقة استخدامها هل طهي الطعام في الأكياس الحرارية آمن على الصحة؟.. إليكِ طريقة استخدامها

تعتاد بعض ربات البيوت على استخدام الأكياس الحرارية، لطهي الأطعمة المختلفة في الفرن، لما توفره من وقتٍ وجهد، مع العلم أن هناك مخاوف من احتمالية أن تتفاعل المادة المصعنة منها هذه الأكياس البلاستيكية –ألا وهي البولسترين- مع الطعام، نتيجة تعرضها لدرجة حرارة عالية، ما يؤدي إلى الإصابة بعدد من المشكلات الصحية في حالة تناوله.



في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد وأضرار الأكياس الحرارية، وفقًا لموقع "Health line".



هل الأكياس الحرارية آمنة على الصحة؟

- ليس لاستخدام أكياس الفرن الحرارية في طهي الطعام وقعًا ضارًا على الصحة العامة، فلم يثبت بعد أن هذه الأكياس البلاستيكية قد تتفاعل مع الأطعمة الموجودة بداخلها بفعل الحرارة العالية التي تتعرضها لها.

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- ولكن يجب الابتعاد عن الأكياس الرقيقة، لاحتمالية ذوبانها عند تعرضها للحرارة العالية، ما يؤدي إلى انتقال المواد الكيميائية المصنعة منها إلى الأطعمة، الأمر الذي يزيد من فرص الإصابة بالتسمم عند تناول المأكولات في هذه الحالة.- غلي الطعام في الأكياس البلاستيكية الرقيقة قد يعرضها للانفجار، ما يؤدي إلى الإصابة بحروق في الوجه واليدين.فوائد الأكياس الحرارية- أكدت بعض الدراسات أن هذه الأكياس تسمح بطهي الطعام بشكل جيد، مما يسمح للمعدة بهضمه، دون الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والمتمثلة في الإمساك، والانتفاخ، والغازات.- تبقي الأكياس الحرارية على العناصر الغذائية المتوفرة بالأطعمة، ولا تقلل من قيمتها، بل تساهم أيضًا في الحفاظ على مذاقها.كيفية استخدام الأكياس الحراريةلاستخدام الأكياس الحرارية بطريقة آمنة، لا بد من اتباع الخطوات الآتية:- لضمان عدم التصاق الكيس بالطعام الموجود بداخله، يجب دهنه بالقيل من الزيت أو رش كمية قليلة من الدقيق على الطبقة الداخلية له.- إغلاق الكيس جيدًا بعد وضع الطعام المراد طهيه، مع مراعاة عمل فتحات صغيرة به، تجنبًا لانفجاره.- وضع الكيس الحراري داخل إناء ممتلئ بالماء، ثم وضعه بالفرن.- عدم استخدام الكيس أكثر من مرة.- عدم الاعتماد على الأكياس البلاستيكية الرقيقة.- توخي الحذر عند التعامل مع هذه الأكياس، لتجنب الإصابة بالحروق.قد يهمك: تطهين أكلاتك في أواني تيفال.. تعرفي على مكوناتها وتأثيرها على الصحة